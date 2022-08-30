أتتذكرون باسكال مشعلاني.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم!! تغيرت جذرياً !!

كانت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني واحدة من أيقونات الجمال في بلاد الأرز، وإحدى أشهر النجمات هناك.

واشتهرت مشعلاني في التسعينات وبداية الألفية قبل أن تختفي تدريجيا من الساحة ومن صدارة المشهد.

وشاركت الفنانة بسكال مشعلاني متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة جمعتها بابنها وزجها خلال إجازتهما الصيفية.

ظهرت بسكال بإطلالة أنيقة، فكانت مرتديه فستان من اللون الأسود كشف عن أناقتها ورشاقتها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

تغزل متابعيها في جمالها، خاصة وأنه رغم ابتعادها عن عالم الفن الفترة الماضية لكنها ما زالت تتمتع بقوام رشيق وأناقة مميزة.

بسكال مشعلانى طرحت مؤخرا عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنيتها الجديدة "استنى" ، وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة خلال طرحها.

أغنية أستنى من غناء بسكال مشعلانى ومن كلمات محمد الرفاعي وألحان زوجها ملحم أبو شديد .

أكدت بسكال أنها لا تفكر في تجربة التمثيل نهائيا، وتراجعت عن فكرة ظهورها على الشاشة من خلال عمل كوميدي وقررت التركيز في تقديم أعمال غنائية جديدة، بالإضافة إلى الاهتمام بعائلتها والاستمتاع بأوقات خاصة خلال الإجازات والمناسبات.