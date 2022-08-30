بعد ضجة طلاقه وخيانته للفنانة دنيا بطمة.. البحريني محمد الترك يخرج عن صمته ويصدم الجمهور.. هذا ما حدث دون علم أحد !!

بعد أن ضجت المواقع الاعلامية بأنباء خيانة محمد الترك لزوجته المغربية دنيا بطمة، رد المنتج البحريني على هذه الانباء وشارك الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تحدث فيه عن علاقته وإنفصاله عن ​دنيا بطمة​، كما ردّ على الإشاعات التي ادعت خيانته لها.

وخرج محمد الترك عن صمته نافياً كل هذه الأخبار، وقال: "كثرت الأقاويل مؤخراً عن طلاقي أنا ودنيا أود فقط أن أقول ان الحياة الزوجية لا تخلو من المشاكل وهذه المشاكل تضيف نكهة للعلاقة.

وختم حديثه قائلاً: قررت في الفترة الأخيرة ان اترك دنيا ترتاح قليلا من الضغوطات النفسية مشاكلي انا ودنيا كانت بسبب مروجي الإشاعات أو بالأحرى الحشرات أنا أعرف ان الشعب المغربي شعب مثقف ومتحضر وليس بالشعب الجاهل.

الضربة التي تأتيك من الغريب يمكن تجاوزها ولكن عندما تأتيك الضربة من شخص قريب في هذه الحالة يكون وقعها أكبر".