ظهور مخيف ومزري كأنها زومبي على هيئـة إنسان... شاهد الفنّانة نجاة الصغيرة فـي عمر الثمانين .. لن تصدقوا كيف أصبحت بـعد أنّ غزت التجاعيد وجهها.. (صورة)

شائعة تدهور صحة الفنانة الكبيرة، نجاة الصغيرة أثارت قبل نحو عام، كثيراً من ردود الفعل القلقة على النجمة المصرية الغائبة منذ سنوات عن الأضواء.

وتداول ناشطون صور لها بعد أن تجاوزت 80 عاماً من عمرها حث تبلغ حالياً 83 سنة.

وتحدثت الفنانة عن عديد من الأمور، ومنها سبب غيابها الفني، وقالت إنها تتمنى العودة في حالة وجود عمل جيد يقنعها، ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجهها هي أن معظم العازفين الذين عملوا معها لم يعودوا موجودين،

وستقابل، على حسب قولها، صعوبات، سواء من العازفين، أو الملحنين، لأنه لا يوجد ملحنون يصلحون للعمل معها، وقد تكون أغانيها صعبة، لكنها تحلم بأن تجد من يحقق لها عملاً تتمنى تنفيذه ويشجعها على العودة.

وحسمت نجاة الأقاويل بقبول عرض الإعلامي المصري عمرو أديب الذي هاتفها عبر مكالمة صوتية على الهواء مباشرة من خلال برنامجه “أصل الحكاية”، حيث طمأنت نجاة الجمهور على صحتها، وقالت إنها بخير، وإن صحتها في أحسن حال.



