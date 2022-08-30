مين هو الممثل الأجمل في السينما المصرية؟.. ميرفت أمين اجابت بدون اي تردد !! ليس زوجها السابق حسين فهمي.! !

ميرفت أمين فنانة من الزمن الجميل، اكتشفها الفنان أحمد مظهر، وقدمت عدة أفلام، من أبرزها أبي فوق الشجرة، والأراجوز مع عمر الشريف،

وآخر أعمالها "مرجان أحمد مرجان"، نها الفنانة ميرفت أمين.وتحدثت ميرفت أمين في صحفي سابق عن أول لقاء بينها وبين عبد الحليم حافظ، وعلاقتها بالقطط، وركن الشيشة في منزلها، وذكرياتها مع النجوم، وعلاقتها بالمطبخ ورأيها في نيللي كريم.



وكشفت الفنانة ميرفت أمين في لقاء تلفزيوني سابق عن علاقتها الفنية بالزملاء ممن اشتغلت معاهم، بالاضافة الى الفنان الذي استمتعت بالعمل معه وفضلته على البقية.



وردت على سؤال مين من الممثلين الأجمل في السينما المصرية، قائلة: "ان هناك ممثلين كثير مثل رشدي اباظة وعمر الشريف واحمد مظهر، وشكري سرحان.



واضافت ان افضل ممثل استمتعت بالعمل معاه هو نور الشريف، وأحبت فيه ثقافته، وكان قارئ كويس، وكان يهتم بالتمثيل ويضيف للعمل الفني كثير.



وفي المقابل قالت الفنانة بوسي زوجة نور الشريف ان ميرفت امين كانت تحب نور الشريف بس ما كنش بينفع، وهذا ما أكدته الفنانة ميرفت أمين في حوار نادر معها حيث صرحت بحبها للفنان نور الشريف.



وتحدثت ميرفت أمين أيضاً، ان الصداقة التي جمعاتها مع نور الشريف بدأت قوية واستمرت على مر السنين ، نور عزيز جداً على قلبي، وبيننا كيمياء في العمل معاً، أي «نرتاح مع بعضنا البعض في الشغل»، لذلك لا أرى أي اختلاف طرأ عليه، فأنا أرى نور بقلبي، وليس بعيني «فنور هو نور»