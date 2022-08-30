(لم أر والدي أو والدتي تصلي أمامي).. النجمة الهام شاهين تصدم الجميع وتكشف تفاصيل واسرار جديدة حول اختيار ديانتها وسبب عائلتها بذلك.! !

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن تأثير مدرسة الراهبات على سلوكها، مشيرة إلى أنها تعلمت الصلاة من خلالها، بجانب الحديث عن بداياتها في الفن.

وكشفت الفنانة انها تعلمت الصلاة من مدرسة الراهبات، لأنه كان لديها حصص للتربية الدينية، مؤكدة ان المدرسة أثرت على سلوكها بشكل كبير وتعلمت عدم الكذب.

مصرحة: "عائلتي لم تكن تصلي ولم أر والدي أو والدتي تصلي أمامي، ولكن عندما أصبحت في المرحلة الثانوية أمي أصبحت متدينة بشكل مبالغ به، وأنا اخترت طريقي بنفسي بالرغم من معارضة والدي لي".

كما تطرقت للحديث عن رحلتها في التنوير والتدبر في القرآن، قائلة: "مين فينا اختار دينه؟ ولازم كلنا نفكر واللي مش بيفكر محروم من إنسانيته، وأنا دايمًا بفكر من وأنا طفلة لأن فينا عقل ومينفعش نمشي ورا مُسلمات غير منطقية".

ويذكر شقيق الفنانة أمير شاهين على الانتقادات التي تتعرض لها شقيقته الفنانة إلهام شاهين في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه هجوم غير منطقي ولا يجد له مبرر.