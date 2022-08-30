هذا الطفل الجميل فنان شهير وأوسم نجوم الوسط الفني .. والده وجده وعمته من كبار النجوم وزوجته دخلت عالم التمثيل من أوسع الأبواب.! !

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفنان مصري وهو طفل صغير حيث خطف الأنظار بجماله وبرائته.



وتداول رواد موقع التواصل صورة للنجم المصري شريف رمزي هو طفل صغير جدا بملابس السباحة.ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين اثنوا على براءة شريف رمزي وتداولوا الصورة بشكل واسع.



ولد الفنان شريف رمزي في القاهرة عام 1981 لعائلة فنية فوالده هو المنتج محمد حسن رمزي وجده هو المخرج والمنتج والكاتب الكبير حسن رمزي مؤسس شركة أفلام النصر والذي كان أول رئيس لغرفة صناعة السينما المصرية وعمته هي الفنانة المعتزلة هدى رمزي وجده لوالدته هو الفنان صلاح ذو الفقار.



بعد خمس سنوات من ميلاده انفصل والداه وانتقل للعيش في منزل جده صلاح ذو الفقار الذي كانت علاقته به مميزة جداً ويعتبره قدوته في الحياة.

كان شريف طالباً هادئاً في المدرسة لكنه لفت إليه الأنظار بمواهبه المتعددة من رسم ونحت وتمثيل حيث كان يحرص على المشاركة في كل أعمال الفرق المسرحية.

كما عمد خلال الصيف على بيع كل ما يصنعه من منحوتان ورسمات بنفسه وبذلك كان يكسب المال الخاص به.

كان شريف يحب الفن التشكيلي جداً و كان يجيده منذ صغره ولذلك كانت دائماً لوحاته معلقة علي جدران مدرسته حتي أن المدرسة أقامت له معرضان كبيران في كلية الفنون الجميلة وهو في الثانوية العامة حققا نجاحاً واضحاً مما شجعه علي الإلتحاق بكلية الفنون الجميلة سنة 1999.

ولكن كون التمثيل أيضاً هو أحد أحلامه، التجأ لصديق والده الدكتور محمد عبد الهادي صاحب استوديو التمثيل ليأخذ بنصائحه في التمثيل. بعد أيام من هذه المقابلة اتصل به د.

محمد وأخبره أن المخرج مجدي أحمد علي شاهد صوره التي تركها لديه ويريد منه المشاركة في فيلم يحضر له بإسم "أسرار البنات" وهذا ما حصل فكان أول ظهور لشريف على الشاشة الفضية عام 2000.



تزوج شريف رمزي من الممثلة ريهام أيمن بعد أن اجتمعا سويا في مسلسل "العرّاف"، وفيلم "هاتولي راجل"، وكان "العرّاف" سبب علاقتهما التي تكللت بالزواج فيما بعد.