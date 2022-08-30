(ملامحها توضح ما فعل بها الزمان)؟.. ليلى علوي أصابها العجز ظهورها الأخير صدم الجمهور.. لن تصدق كيف اصبحت.!! (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأخيرة للفنانة ليلى علوي، ظهرت فيها مجعدة الوجه وقد غلبت ملامح الكبر ملامح الجمال فيها، وبرغم من ذلك نالت الصور إعجاب متابعيها.



حيث جاءت تعليقات بعض الجمهور على الصور، كالتالي: “قمر ما شاء الله”، “الحلوة بزيادة”، “جمال الروح والشياكة”، “قمر يا لولا، ما شاء الله”، “جميلة الجميلات”، “أجمل ما في الكون”، “العمر مجرد رقم” والغريب في ردة فعل الجمهور ان ثمة تعليقات دعت الفنانة الى العودة الى الله فكل شيء زائل.

الجدير بالذكر أن ليلى علوي، شاركت في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل “دنيا تانية” من بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي،

فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.