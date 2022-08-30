وفاء الكيلاني تعثرت وسقطت على السجادة الحمراء بسبب الكعب العالي.. ردة فعل الإعلامية صدم الجميع!!

تعرضت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، لموقف محرج حيث تعثرت قبل مشاركتها في تقديم حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض مؤخرا.

حيث كانت الكيلاني تنزل عن سلالم مسرح الحفل قبل تقديمه لكنها فقدت توازنها وسقطت بسبب فستانها الطويل وحذاءها ذو الكعب العالي، فتدخل بعض الحضور لمساعدتها على النهوض مرة أخرى.

ولم تصب الإعلامية المصرية بأي أذى وواصلت مشاركتها في الحفل، مرتديةً فستانا ذهبيا من دار لابرجوازي، معبرة عن فخرها بتقديم حفل Joy Awards.

في غضون ذلك أشعل الفنان محمد عبده حفل توزيع جوائز حفل JOY AWARDS، حيث قدم أغنية ”إبعاد“ والتي لاقت ترحيبا وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما.

وتوج الممثل يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل، وكذلك الفنانة إلهام علي بجائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات بحفل جوي أووردز.

وأقيم حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، وتم تقديم الجوائز تحت مظلة ”موسم الرياض“، في حفل شارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات.