أخيراً.. الكاميرا تدخل لأوّل مرة قصر شاروخان في دبي والجمهور مصدوم من شدّة الفخامة.. لن تصدق ما ستراه عيناك!!

تعتبر نخلة جميرا في الإمارات وجهة النجم الهندي شاروخان المثالية، فهو يمتلك فيها فيلا لا تقل روعة عن قصره في بومباي.

وعلى الرغم من جدول أعماله المزدحم، يحرص شاروخان على تفقد وزيارة ممتلكاته في دبي، كلما استطاع الذهاب إلى هناك برفقة أسرته، بعيدًا عن مرأى ومسمع وسائل الإعلام .

فيلا شاروخان في دبي

تقع فيلا النجم شاروخان في نخلة الجميرا على قطعة أرض مساحتها 1300 متراً مربعاً، قيما تبلغ مساحتها الإجمالية 743 متراً مربعاً، وهي مكوّنة من طابقين وتحتوي على أكثر من 10 غرف.

هدوء يبحث عنه كل المشاهير

يوفر منزل شاروخان في دبي مناظر خلابة وهدوءاً يبحث عنه كل المشاهير. وتبرز الفيلا ديكوراً كلاسيكيا فاخراً، يمتاز بأثاثه الراقي، وقد تم تصميم الديكور الداخلي من قبل زوجة النجم، غوري خان، التي كانت تعمل سابقاً في مهنة التصميم الداخلي.

يضمّ منزل شاروخان في دبي مجموعة من وسائل الراحة الحديثة. علاوة على ذلك، هناك مرآبان مزودان بإمكانية التحكم عن بُعد، وحمام سباحة خاص، ومنطقة مستقلّة من الشاطئ، يقضي فيها شاروخان عطلات هادئة مع أحبائه. كما يضم مكان الإقامة مرافق مخصصة لممارسة الرياضات المائية وصيد الأسماك في أعماق البحر، وغيرها من الأنشطة.

سياج معدني يحد ممتلكات الفيلا

يمتاز المرآب ذو البابين بطلائه الأبيض الناصع؛ كما يحيط ممتلكات الفيلا، سياجٌ معدني أسود. كما يمكن رؤية مسبح في الفناء الخاري، بطول حوالي 4.5 أمتار وعرض مترين ونصف.

حدائق الفيلا تشكل علاجاً للعيون فيلا شاروخان في دبي مطلية باللون الأبيض، وحدائقها الخضراء تشكل علاجاً مهماً للعيون نظراً لروعة المشهد. ويمكن رؤية الفيلا من خلال منظر جويّ لنخلة شاطئ الجميرة الذي يعتبر أكبر شاطئ من صنع الإنسان في العالم.