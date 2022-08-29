بعد قصة حب في السر .. خطوبة دينا الشربيني تصدم عمرو دياب وتفاجئ الجمهور العربي.. لن تصدقوا من هو العريس.! !

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء خطوبة الفنانة زينة من شاب خارج الوسط الفني، وقد كشفت المصادر أن الخطوبة تمت بشكل سري بحضور الأهل والاقارب.



وكشفت النجمة دينا الشربيني لاحدى المواقع المهتمه بأخبار الفن أنها تعيش قصة حب جديدة مع شاب خارج الوسط الفني، وانها تسعى لعدم الكشف عن هويته الا للمقربين من أصدقائها.

وعبر الجمهور أن نباء الخطوبة سيكون بالخبر الصادم للفنان عمرو دياب بعد أن كانت هناك مصادر تؤكد أن الثنائي سيعود من جديد.

وتعيش الفنانة حالة من النشاط الفني حاليا مع حبيبته، ووفقاً لاحاديث سوف تعلن خبر خطوبتها رسيما خلال الايام القادمة.



وكانت دينا الشربيني قد انفصلت عن الهضبة عمرو دياب منذ عام ؛ حيث قام بالغاء متابعة بعضهما علي انستجرام.