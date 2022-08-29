ماحقيقة زفاف مصطفى فهمي للمرة الرابعة وبعمر 80 سنة يشعل الوسط.. صور العروس الحسناء تحرق مواقع التواصل.! !

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بخبر زواج الفنان المصري مصطفى فهمي للمرة الرابعة وفي عمر الثمانين.



وتداول رواد منصات التواصل صورة جديدة للفنان مصطفى فهمي ظهر بها إلى جانب فتاة لم تظهر معه من قبل وهو يقف بجانبها ويضع ذراعه حول خصرها .

وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول طبيعة العلاقة بينهما وإن كانت هذه الفتاة هي زوجة مصطفى فهمي الجديدة بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية ” فاتن موسى ” أم مجرد معجبة .



يذكر أن مصطفى فهمي سبق له الزواج ثلاث مرات، الأولى كانت من سيدة إيطالية أنجب منها إبنيه (عمر ودينا) .. ‏والثانية من الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” ثم زوجته الثالثة الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” التي انفصل عنها مؤخراً ‏ .