أبلة فاهيتا وجهت سؤال محرج للفنانة نادية الجندي فرفضت الفنانة الإجابة وطلبت انها الحلقة.. لن تصدقوا ماذا قالت لها!!

تحدثت الفنانة نادية الجندي خلال لقاء سابق مع أبلة فاهيتا عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية، بالاضافة الى انها روت بعض المواقف الطريفة التي مرت بها على مدار حياتها، رافضةً الكشف عن عمرها الحقيقي.

وفي احدى الفقرات التي يتضمنها البرنامج وهي فقرة "سؤال وعقاب"، امتنعت نادية الجندي عن الإجابة عن عدة أسئلة

وقبلت بالقعاب ومن ضمن هذه الاسئلة سؤال: "مين من الممثلين تقدم لك ورفضتي تتجوزيه"، ولم ترد الفنانة على السؤل واعتبرته من الاسئلة المحرجة، وفضلت انها الحلقة على أن لا ترد على هذا السؤال.

وتزوجت الفنانة نادية الجندي مرتين؛ الأولى من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام.

وبعد انفصالها عن عماد حمدي تزوجت من المنتج محمد مختار الذي أنتج لها العديد من الأفلام، إلى أن تم الانفصال بعد ذلك بسنوات بسبب رغبته في الزواج من الفنانة رانيا يوسف.

الفنانة نفت زواجها للمرة الثالثة، وهذا النفي لم يكن الأول، بل إن زواجها الثالث كان دائماً محل شائعات وكانت دائما تنفيها، وتؤكد أنها لم تتزوج سوى مرتين في حياتها.