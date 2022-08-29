هذه الطفلة ذات الملامح البريئة والابتسامة الساحرة أصبحت الآن من أشهر نجمات الوطن العربي والمنافسة الأولى لنانسي عجرم.. لن تصدق من تكون.! !

نشرت صفحة فنّية على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام»، صورة لفنانة شهيرة جدًا وهي طفلة تبلغ من العمر قرابة عام،

وقالت أنها مطربة معروفة ومن أشهر نجمات الوطن العربي.أنها النجمة اللبنانية “إليسا” التي نُشرت صورة نادرة لها عبر صفحات السوشيال ميديا وهي بأول عمرها في مرحلة الطفولة.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات، وتفاعل المتابعون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بجمال ورقة ملامح الفنانة منذ طفولتها وحتى الآن، وعلّق أحدهم قائلًا :”جميلة ماشاء الله ما توقعت تكون هي”.



نشأة إليسا

وُلِدت النجمة إليسا في 27 أكتوبر 1972 بدير الأحمر من قضاء بعلبك اللبناني، واسمها الحقيقي هو إليسار زكريا خوري.



نشأت إليسا في أسرة عربية مسيحية من الطبقة المتوسطة لأب لبناني (زكريا خوري – متوفى 2004) شاعر وأديب يعمل في مهنة تدريس اللغة العربية، وأُم سورية (يمنى سعود)، ولها خمسة أشقاء.



لقبت بملكة الإحساس وقدمت العديد من الأغاني الجميلة والتي تميزت بالمشاعر والرومانسية، تميزت أيضاً بصوتها الدافئ وهو ما جعلها الأشهر بين أبناء جيلها.