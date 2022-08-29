معجب تخطى حدوده مع الفنانة هند رستم أثناء خروجها من السينما.. لن تصدقوا كيف تصرفت معه

صرحت الفنانة الراحلة هند رستم في مقابلة لها مع مجلة «الكواكب» عام 2010، نها لم تكن الفنانة الدبلوماسية في تعاملاتها مع المعجبين والمحبين لها.

ذكرت الفنانة هند رستم موقفاً جمعها بأحد المعجبين أثناء خروجها من أحد أفلامها قائلة في مقابلتها مع «الكواكب»: «فوجئت بمعجب يمدحني بطريقة مبالغ فيها، وقد شعرت بالاستفزاز من طريقة كلامه فنهرته بشدة.

وأضافت أنا أحب طريقة التعبير عن الإعجاب بشكل محترم، سواء بتحية الفنان أو الفنانة بطريقة مهذبة وكذلك خطابات المعجبين التي كانت تحفزني دوماً على تقديم الأفضل».

وأكدت هند رستم أنها كانت قادرة على إيقاف المعجب الذي يتخطى حدوده معها، ولكنها كانت تحترم جمهورها في الوقت نفسه وتحرص على مبادلتهم نفس المشاعر.

وبسؤالها عن طريقة مواجهتها للشائعات التي واجهتها في حياتها، قالت إنها كانت تلتزم الصمت تجاه أي شائعة تثار بشأنها، لافتة إلى أن أغلب الشائعات كانت عن قصص غرام بينها وبين أبطال أفلامها، بخاصة وإذا كانت أحداث الفيلم تدور في إطار رومانسي بينها وبين البطل، فكان مروجي الشائعات يحولونها لقصص حقيقية وينسجون تفاصيل من وحي خيالهم.