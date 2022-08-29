الجمهور في صدمة بعد معرفة سبب طلاق نسرين طافش.. هذا ماشاهدته في شهر العسل ولم تتحمل فطلبت الطلاق على الفور!!

ما زال خبر طلاق الفنانة السورية نسرين طافش متصدرا لأخبار المواقع الفنية، حيث تسائل الجميع عن سبب الطلاق المفاجئ، وانه لم يمر على زواجهم إلا اسابيع قليلة.

وانصدم الجمهور بعد أن كشفت بعض المواقع المهتمة بأخبار الفن خبر مفاده أن الفنانة شاهدت زوجها مع فتاة في شهر العسل وهو ما اثار غيرتها، وبعد أن حاولت التحري تأكدت انه على علاقة بهذه الفتاة لتطلب الطلاق فورا رغم مرور فترة قصيرة جدا على الزواج.

ولكن تظل كل هذه مجرد تداولات ولم تخرج الفنانة بتصريح رسمي، متمنيين للفنانة السعادة الدائمة.

وكانت قد حذفت نسرين طافش من حسابها على Instagram التي أعلنت من خلالها عن زواجها وظهرت فيها يديها وهي تمسك يد زوجها، وكل الصور التي نشرتها معه بعد ذلك.