أول صورة لـ زوجة سمير صبري البريطانية وأم نجله الوحيد حسن.. طلعت أجمل مليون مرة من ياسمين صبري.! !

قصة الفنان الراحل سمير صبري وزوجته البريطانية ونجله الوحيد ما زالت تعد سرا من أسرار الفنان الراحل، التي دفنت مع جثمانه في شهر مايو الماضي بمحافظة الإسكندرية.

من هي زوجة سمير صبري؟

زوجته عملت مدرسة لغة إنجليزية بالقاهرة، وهي فتاة إنجليزية حسناء والدها يعمل في السلك الدبلوماسي بالسفارة في القاهرة والدها كان يرفض زواجها من سمير لكونه مصريًا، ويريد أن تتزوج إنجليزيًا.



والدها حاول أن ينهي عمله بالقاهرة ليعود بإبنته لبلاده، ولكنها فضلت الحياة في مصر مع زوجها سمير صبري،



زوجته تُدعى «مورين» وهي المرأة التي تمنى أن يمضي سمير صبري العمر بجوارها وتزوجها وعمره 19 عامًا، وأنجب منها طفلا، وهو في عمر 20 عامًا حينها.



انفصل سمير صبري عن زوجته بعد 4 سنوات حاولت إبعاده عن الفن والسفر معها إلى إنجلترا رفقة نجلهما.إبنه “حسن” ظل معه يدرس في مصر.

تخرج ابنه من كلية فكتوريا بمحافظة الإسكندرية نفس الكلية التى درس فيها، ويعيش الابن في مدينة نيوكاسل وهي مدينة والدته وتخطى الآن عمره الـ37، ولديه 3 أبناء على حسب تصريحات الفنان الراحل.