بجمال رباني ساحر لن يتكرر ابدا.. شاهد ابنة محمود عبد الغني تخطف الأنظار بجمالها الفتان.. لن تصدقوا كيف ظهرت بدون حجاب وفاجأت الجميع !!

قام الفنان محمود عبدالمغني بنشر صورة له بصحبة زوجته وابنته، والتي خطفت الأنظار بجمالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسائل الجمهور بعدها عن عمر الفنان.

وعبر حسابه الرسمي على إنستجرام، شارك الفنان الصورة معلقًا عليها: «أحلى حاجة في الدنيا».

وتوالت التعليقات من متابعي النجم عبر حسابه على إنستجرام، مادحين تألقه رفقة زوجته وابنته التي وصفوها بالقمر، ومتسائلين عن عمره أيضاً.

والفنان محمود عبدالمغني وُلد في 10 يونيو من العام 1979 في محافظة الجيزة، ليحصل على شهادته الثانوية، ثم يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.