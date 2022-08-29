محدش خد باله منه خالص.. خطأ فادح لم ينتبه له أحد في مسلسل الإختيار !

رغم النجاح الذي شهده مسلسل الاختيار إلا أن هناك خطأ وقع في أحد المشاهد لم يلتلفت له فريق العمل ليعمله على إصلاحه وبعض المشاهدين التفتوا له.

ومن الوراد ان تشهد المسلسلات الناجحة أخطاء وهفوات يمر بها العمل، وهذا لا يقلل من المسلسل أو من نجاحه.

وفي الحلقة الثامنة من الجزء الثاني من المسلسل وقع صناعه في خطأ يتمثل في أحد المشاهد التي تجمع أحمد داش ومحمد علاء ويظهر داش وهو يرتدي بنطال عليه شعار نادي يوفينتوس الجديد الذي صدر منذ 5 أعوام وتحديدا عام 2017 في حين أن أحداث العمل تدور في عام 2013.

الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، رياض الخولي، إنجي المقدم، وباقة متنوعة من ضيوف الشرف الذين يقدمون أدوار لأشخاص حقيقيين.