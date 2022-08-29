ركز في الملامح جيدًا لتعرفه : هذا الطفل أصبح الآن ممثل مصري اشتهر بخفة دمه وقدم أشهر ثنائية كوميدية مع النجم أشرف عبدالباقي.. فمن هو.! !

نشرت صفحة فنّية على إحدى منصّات التواصل الاجتماعي، صورة لفنان مصري شهير جدًا وهو طفل يبلغ من العمر عامين،

وقالت أنه ممثل معروف اشتهر بخفة دمه وقدم أشهر ثنائية كوميدية مع النجم أشـرف عبدالباقي.إنه الفنان المصري سامح حسين الذي فاجأ جمهوره ومتابعيه وقام بنشر صوره نادرة له وهو صغير بأول عمره في مرحلة الطفولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك“.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من الإعجابات والتعليقات، وتفاعل معها المتابعون وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بخفة ظل الفنان المصري منذ تلك المرحلة العمرية المبكرة.



الممثل الكوميدي سامح حسين ولد في 16 ديسمبر في عام 1975م في حي شبرا في مدينة القاهرة، درس في مدارس القاهرة من الابتدائية حتى الثانوية العامة، ثم درس في كلية الحقوق جامعة القاهرة ثم كلية الآداب قسم مسرح، عمل كمساعد مخرج لفترة طويلة وصلت لعدة سنوات، وتخرج من مركز الإبداع في الأوبرا المصرية،

ظهر لأول مرة في فيلم “الحكاية دول حكاية” عام 1999م مع الفنان راغب علامة، ثم عمل في الكثير من المسرحيات ما بين التمثيل والإخراج. ­سامح حسين وأشرف عبدالباقي:



اكتشفه الفنان أشرف عبد الباقي وأدخله في مسلسله الجديد سيت كوم “راجل وست ستات” والذي وجد فيه شهرة كبيرة بدور رمزي الفتى الساذج خفيف الظل، وقام بعدها بالاشتراك في العديد من الأفلام مثل فيلم “إتش دبور” مع الفنان أحمد مكي،