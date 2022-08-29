بعد مرور ستة اشهر.. مصري يباغت زوجته وهي تعاشر عمها وعندما أمسك السكين وقعت مفاجأة جعلتةُ يسقط أرضا لا يتخيلة عقل ولا يتحمله بشر

لمفترض بالعم والخال والاب والشقيق ان يدافع عن محارمه ويذود عنهم الاذى ، خاصة اذا كان من يحتاج للعون والمساعدة .

لكن ما حدث ان شابة مصريةحسناء ومتزوجة قامت باغراء عمها وجعلته يمارس الرذيلة معها طوال 6 شهر دون اي تأنيب للضمير.

الا ان الخيانة لا تدوم طويلا ، فلابد من اكتشاف الامر عاجلا او آجلا .

فقد دخل الزوج الى منزله بشكل مفاجئ ليجد زوجته الخائنة في احضان عمها ، فجن جنونه وذهب الى المطبخ واحضر السكين ليذبحها ، الا ان العاشق باغته برصاصات قاتلة جعلته يسقط ارضا جثة هامدة .

وقال العم الخائن في اعترافاته أمام النيابة المصرية العامة «ابنة شقيقي اغرتني بملابسها ودفعتني إلى ممارسة الرذيلة معها وقتل زوجها بعد ان دخل علينا غرفة نومهما فجأة»،

وأكد الخائن انه اطلق النيران على راس المجني عليه دفاعا عن النفس بعد ان تحرك المجني عليه إلى المطبخ لإخضار سكين مرددا أصوات هقتلكم يا خونه.

وأضاف المتهم بعد قتل زوج ابن شقيقي وسقوطه على الأرض جثة هامدة اتفقت مع زوجته بعد مغادرتي المكان ان تخرج أصوات استغاثة للجيران وتؤكد لهم بانه اثناء عودتها هي وزوجها المجني عليه من الخارج فوجئا بثلاث اشخاص يسرقون الاجهزة الكهربائية من الشقة وعندما حاول التصدى لهم أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين.

وكانت الزوجة المتهمة، اعترفت امام جهات التحقيق، بممارسة الفحشاء مع عمها طول الـ 6 شهور الماضية، وقال يوم الحادث عاد زوجي من عمله دون أن يخبرني، فوجئت بفتح باب غرفة النوم فوجدني في حضن عمي في وضع مخل.. فتحرك إلى المطبخ لإخضار سكين وقبل عودته كان عمي فرغ الرصاص في راسه.

وكشفت التحريات، مباحث حلوان، ان عم الزوجة كان يتردد على المنزل بشكل مستمر وفي حضور وغياب الزوج، بحجة انه عمها وجاء لأطمئن عليها، وانه لم يشك الزوج بوجود علاقة بينهما رغم انها استمرت لأكثر 6 شهور.



