لماذا هؤلاء النجمات رفضن الزواج من أحمد زكي وعندما تقدم لهن كان عذر كل واحدة أقوى من الأخرى؟؟؟.. سبب رفض ايمان الطوخي سيصدمك !!

انتشرت الكثير من الأقاويل حول الفنان أحمد زكي بشأن رفض الكثير من نجمات الفن الزواج منه.

دائما ما امتعنا الراحل بفنه الجميل وافلامه التي خلدت لوقتنا الحالي حتى أن معظم الفنانين مازالو يتعلموا من طريقة تمثيله.

وسنستعرض لكم هنا أعذار الفنانات الآتي رفضن فعلا الزواج من الفنان الراحل وتكوين اسرة معه.

-احمد زكي وايمان الطوخي

وانضمت لقائمة هؤلاء النجمات الفنانة إيمان الطوخي، فعلى الرغم من أنه لم يجمعهما الكثير من الأعمال الفنية، إلا أن البعض زعم أنه تقدم للزواج منها محاولاً اقناعها بفكرة الزواج لمدة عام ونص و لكنها رفضت بسبب عصبيتها والاكتئاب الشديد الذي كان يحيط بها.

-احمد زكي ورغدة

ولم ينتهي ترويج الشائعات حول النجم أحمد زكي وعلاقاته بنجمات الفن إلى هذا الحد، حتى أنها وصلت للفنانة رغدة، ولكنها سرعان ما حسمت الأمر في العديد من لقاءاتها التليفزيونية البرامج حيث أكدت إنه بالفعل طلب الارتباط والزواج منها.

ولكنها رفضت رغم حبهما الشديد لبعضهما، مشيرة إلى أنهما كانا لا يصلحان كزوجين، كما أرادت أن تخدمه خلال فترة مرضه دون وجود رابط رسمي، وحتى لا يقال إنها وقفت بجانبه فقط لأنها زوجته.

-أحمد زكي وشيرين سيف النصر

الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تداول البعض أنه تقدم لطلب الزواج منها بعد عرض فيلم "سواق الهانم" في عام 1994، الذي شاركته بطولته، ولكن القصة لم تكتمل، وكان السبب أنها مازالت صغيرة في السن.

وتزوج أحمد زكي أخيرا من الفنانة المعتزلة الراحلة هالة فؤاد وأنجبا ابنهما الوحيد الراحل هيثم أحمد زكي الذي شارك مع والده وجسّد شخصيه عبد الحليم الشاب في فيلم "حليم" لكنهما انفصلا قبل وفاتها.