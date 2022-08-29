هذه الطفلة أصبحت أيقونة في الجمال ومن أهم ممثلات الجيل الحالي.. شاركت عادل امام أهم أعماله والمفاجأة في قرابتها منه.! !

هبة مجدي ولدت عام 1988 بمدينة القاهرة في مصر، وبزرت موهبتها الفنية منذ طفولتها حيث بدأت بعمر الخمس سنوات بتعلم رقص الباليه،

وشجعها والديها على تنمية موهبتها في التمثيل والوقوف على المسرح.وأكد في معظم منشوراتها وتصريحاتها على فضلهما في دعم موهبتها حيث نشرت في احدى المرات صورة لها من طفولتها على المسرح.

وعلقت قائلة :" وقفتي علي المسرح و تشجيع ابويا و امي ليا من الطفولة هي أجمل ذكريات في عمري و مؤثرة في حياتي و طموحي و عمري ما هنسى التعب اللي تعبوه عشاني لاني بجني رصيده حالياً .. الحمد لله".



وبرزت علاقة هبة مجدي بالزعيم عادل إمام الزعيم في المسلسل الكوميدي "عوالم خفية" الذي كان من إخراج رامي إمام، وتبعه في العام التالي مشاركتها ببطولة المسلسل الدرامي الرومانسي "نصيبي وقسمتك" ثم المسلسل

الكوميدي "طلقة حظ" وفيلم التشويق "ليلة حب".وفي عام 2020 شاركت في المسلسلين الدراميين "فرصة تانية" و"الأخ الكبير"، وفي عام 2021 تألق في مسلسل "موسى"، وكان آخر مشاركاتها في العام 2022 خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "المداح 2 - أسطورة الوادي"،

والذي تعاونت فيه مع الفنان حمادة هلال ومجموعة كبيرة من النجوم.

هبة مجدي تعيش حاليا استقرار عائليا بعد زواجها من الفنان محمد محسن عام 2016 فيما أثمر زواج الثنائي عن طفلتهما الأولى

وأطلقا عليها اسم "دهب"، ومولود ثاني عام 2021 اطلقا عليه اسم "موسى" ويحرصان على اخفاء صورها عن الإعلام.