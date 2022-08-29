معملهاش كريستيانو.. الفيفا تنصف النجم محمد صلاح أخيراً وإنجازه التاريخي يزلزل الوسط: حقك أفضل لاعب في العالم!!

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أخيراً وبالتعاون مع المخرج المصري أحمد قدري أولى أفلامه الوثائقية "محمد صلاح رمز عالمي".

وتأتي خطوة الفيفا الأخيرة للاحتفاء بإنجازات النجم المصري محمد صلاح ومسيرته الكروية التي بدأت من قرية صغيرة في الغربية إلى مصاف العالمية بعشرات الجوائز الفردية آخرها أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت اللاعبين والجماهير والنقاد، وهداف الدوري للمرة الثالثة، والعديد من الإنجازات الكبرى مع نادي ليفربول، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

وعن الفيلم الذي فاجأ النجم محمد صلاح نفسه كان قد كشف أحمد قدري كواليس العمل الذي بدأ العمل عليه منذ قرابة سنة، وتم تصويره في أكثر من 6 مدن حول العالم، من القاهرة وقرية نجريج في مصر ونيويورك ونيوأورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية وصولًا إلى ليفربول في بريطانيا.

وبين "أحمد قدري" أن الوثائقي يعد أولى إصدارات منصة "فيفا بلسFifa Plus " المنصة الرقمة الجديدة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تسعى خلالها لتقديم محتوى رياضي ضخم في شكل مشابه للمنصات الرقمية التي تعرض الأفلام والمسلسلات مثل" نتفليكس" و"شاهد" و"watchit" وغيرها، ولكن تكون مخصصة للمحتوى الرياضي وكرة القدم، ، بينما وضع موسيقاه التصويرية الموزع أندرو منير والمنتج المنفذ للفيلم محمد يوسف.

هذا ويعتبر فيلم "محمد صلاح" أولى الأفلام الوثائقية للمخرج أحمد قدري، الذي تعاون مع المنتخب المصري في عدة أعمال دعائية وعمل مصورًا رسميًا للمنتخب خلال نهائيات كأس العالم في روسيا ، وقد فتح باب التهاني على النجم الكبير من قبل جماهيره التي أكدّت أنه يستحق ما أكبر "أفضل لاعب في العالم".