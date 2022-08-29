سألوا سناء جميل ليه بتكرهي فاتن حمامة ؟.. فأجابت بدون تردد وبكل جرأة وكشفت السبب الحقيقي ؟

الفنانة القديرة سناء جميل كشفت عن سبب كرهها لفاتن حمامة بكل جرأة وبدون تردد خلال لقائها في برنامج تقدمه الإعلامية صفاء أبو السعود.

كما بينت الراحلة سناء جيمل رأيها بكل بالفنانة تاراحلة فاتن حمامة وسبب رفض فاتن حمامة لفيلم بداية ونهاية.

وقالت سناء جميل: مش بحب فاتن حمامة ورفضتني من أكتر من فيلم، وصلاح أبو سيف قالي أنها رفضت فيلم بداية ونهاية عشان مش عايزه تطلع وحشة.

وأضافت صفاء أبو السعود خلال حوارها مع سناء جميل: المخرج صلاح أبو سيف قالي أنه فرح لما فاتن حمامة رفضت الدور، ونجيب محفوظ قالي أن سناء جميل مثلت اللي مكنتش عارف اكتبه.

عرض فيلم بداية ونهاية عام 1960، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، عمر الشريف، كمال حسين، أمينة رزق، صلاح منصور، آمال فريد، والفيلم من تأليف صلاح عز الدين وإخراج صلاح أبو سيف، والعمل مستوحي من رواية الكاتب الراحل نجيب محفوظ.

يعد آخر الأعمال التي قدمتها سناء جميل في مسيرتها الفنية مسلسل طرح البشر الذي عرض عام 2002، والمسلسل كان من بطولة رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، رشوان توفيق، طارق لطفي، هادي الجيار، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف علي عبد القوي غلبان وإخراج وجيه الشناوي.