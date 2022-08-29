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وأخيراً.. أول صورة لنجلي زينة التؤام من أحمد عز بعد أن أخفتهم 9 سنوات: شبه ابوهم الخالق الناطق.!! (صورة)

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تداولت مواقع صحفية وناشطون أول صورة لـ توأم  زينة ، والتي كانت تتعمد دائما إخفاء وجهيهما طيلة السنوات الماضية.

 


ويظهر في الصورة تشابه الشكل الشديد بين الفنانة زينة ونجليها عز الدين و زين الدين ، وتشابه ملامح كبيرة جدا بين الأطفال ووالدهم أحمد عز حيث أكد أحد المتابعين أنهم الخالق الناطق ابوهم.

 


ويدرس الأطفال عز الدين و زين الدين في المدرسة البريطانية الدولية ، وتحرص والدتهما الفنانة زينة دائما على إبعادهما عن الإعلام والصحافة، وعدم تسريب أي صور لهما.

 


وأثارت الصور دهشة الجمهور خاصة بالشبه الكبير بينهما وبين أحمدعز، 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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