بدون رجيم.. هنادي مهنا تفصح عن حل سحري فتاك أفقدها 50 كيلو خلال أسابيع.. لن تصدقوا ما هو!

أوضحت الفنانة هنادي مهنا، أنها فقدت وزنها على مدى عدد شهور طويلة، وليس كما زعم البعض خلال بضع أسابيع قليلة.

وقالت: «أنا اختفيت عن الإعلام من شهر 12 تقريبا لحد شهر 7 أو 8، أنا عملت كل حاجة ممكن أي حد يعملها عشان يخس، أنا أصلا قبل ما أرجع مصر، كان ده وزني اللي الناس شايفاه دلوقتي، قبل ما أحضن علبة السمنة في مصر، مين هيلاقي محشي وحمام ومسقعة ومش هياكل».

وأوضحت أن الأكل والطعام في مصر لا يقارن بأي مكان في العالم، ولهذا لم تستطع منع نفسها عنه، وهو ما جعل وزنها يزيد بشكل كبير.

وتابعت الفنانة: «لما زدت في الوزن حاولت أعمل كل حاجة عشان أخس، رجيم ودايت مفيش نتيجة، جيم لقتني بتخن ودي حاجة غريبة جدا، لحد ما اضطريت ألجأ لدكتور عشان مش عارفة أعمل إيه».

وكشفت أنها شعرت في فترة ما باكتئاب شديد بسبب وزنها الزائد، لأنها وصلت إلى مرحلة لا تعرف فيها ماذا يجب أن تفعل حتى تخسر هذا الوزن، داعية كل من يعاني من زيادة وزن بأن يعمل على خسارته، وإذا لم يكن يعرف ماذا يفعل عليه أن يلجأ إلى طبيب مختص.

ولفتت «هنادي»، إلى أنها كانت تستهدف من البداية أن تعود إلى ارتداء ملابسها القديمة من جديد، حتى تتأكد أنها فقدت الوزن الزائد الذي كانت تعاني منه، كاشفة انها فقدت حوالي 50 كيلو جراما من وزنها.

أما السبب الذي أدى في النهاية إلى خسارتها للوزن فكان لجوءها إلى طبيب مختص وذلك بعد أن استنفدت جميع الوسائل ولم تعد تدري ما تفعله لخسارة الوزن