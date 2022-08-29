تعرف على ثروة عصام الحضري الخيالية التي فاقت كل التوقعات.. رقم صادم سيصيب رأسك بالشيب

"بزنس اللاعبين" من الأمور التي تشغل بال محبي نجوم الساحرة المستديرة، حيث يميل عدد من لاعبي كرة القدم إلى استثمار أموالهم في مشروعات خاصة، لتأمين مستقبلهم، بعد انتهاء مسيرتهم الكروية في الملاعب كحارس المنتخب المصري السابق ومدرب الحراس في المنتخب حاليا عصام الحضري.

عصام الحضرى ابن كفر البطيخ بدمياط والذي كان يلعب في أحد أندية الدرجة الثانية ثم أصبح الحارس العملاق والملقب بالسد العالي الذي حرس عرين اقوى ثلاثة أندية في الدوري المصري الأهلي والزمالك والاسماعيلي عقب عودته من سيون السويسري.

ثروة الحضري

وتبلغ ثروة عصام الحضري طبقا لآخر إحصاءات بورصة اللاعبين حوالي 70 مليون جنيه مصري جمعها من دخله مع الأهلى والاعلانات وهذا الرقم مرشح للزيادة بعد دخوله تجارة الأخشاب وشراكته فى عدة مشروعات وامتلاكه لعدد من الشقق والفيلات بالإضافة إلى امتلاكه قصرا فخما في إحدى المدن الجديدة يقدر ثمنه بأكثر من 35 مليون جنيه.

مسيرة الحضري

بدأ الحضري مسيرته الرياضية مع "نادي دمياط" وبقي معه حتى عام 1996، ثم انتقل إلى "النادي الأهلي المصري" ولعب معه حتى 2008، وانتقل بعدها إلى "نادي سيون السويسري" ولعب معه حتى عام 2009، ثم لعب مع "نادي الإسماعيلي المصري" موسم 2009 – 2010، واتجه بعد ذلك إلى "نادي الزمالك المصري" ولعب معه حتى عام 2011، ثم لعب مع "نادي المريخ السوداني"، وانتقل بعدها إلى "نادي الاتحاد السكندري المصري"، وبين عامي 2013 و 2017 لعب الحضري مع "نادي وادي دجلة".

حقق بطولة "كأس الأمم الأفريقية" مع "المنتخب المصري" أعوام 1998، 2006، 2008، 2010، ونال "كأس العالم العسكرية لكرة القدم" مع "منتخب مصر العسكري" عام 2001، كما حاز على العديد من الألقاب والجوائز مع "النادي الأهلي"، منها "كأس العالم للأندية" عام 2006، و"دوري أبطال أفريقيا" أعوام 2001، 2005، 2006، و"كأس السوبر الأفريقي" أعوام 2001، 2005، 2006، و"الدوري المصري الممتاز" 8 مرات، و"كأس مصر" 4 مرات، و"كأس السوبر المصري" 4 مرات.

حقق مع "نادي سيون السويري" لقب "كأس سويسرا" عام 2008، وحصل مع "نادي المريخ السوداني" على لقب "الدوري السوداني الممتاز" موسم 2011-2012، و"كأس السودان" عام 2012، وعلى صعيد الألقاب الشخصية نال لقب "أفضل حارس مرمى" في "دوري أبطال أفريقيا" أعوام 2001، 2005، 2006، كما حاز على لقب "أفضل حارس مرمى" في "كأس الأمم الأفريقية" أعوام 2006، 2008، 2010، 2017.