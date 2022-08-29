صورة للفنان مصطفى فهمي مع هذه المرأة تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.. هل تزوج من جديد؟!

فجر الفنان مصطفى فهمي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة زواجه من جديد بعد ‏انفصاله عن الإعلامية اللبنانية فاتن موسى وقراره بعدم الزواج مرة أخرى.‏

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان مصطفى فهمي ظهر فيها برفقة امرأة لم تظهر معه من ‏قبل، واضعاً ذراعه حول خصرها، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول إن كانت زوجته الجديدة أم مجرد ‏معجبة؟ ‏ولم يعلق مصطفى على تلك الأنباء وما إذا كانت حقيقة أم أنها مجرد صدفة وأن الصورة لمعجبة أرادت ‏التقاط صورة معه.

يجدر بالذكر بأن مصطفى فهمي تزوج ثلاث مرات، الأولى كانت من سيدة إيطالية أنجب منها ابنيه (عمر، ودينا)، ‏والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، ثم زوجته الثالثة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، التي انفصل عنها مؤخراً ‏وأثارت جدلاً كبيراً بعد الاتهامات التي وجهها كل منهما للآخر.‏

حيث اتهمته فاتن بالاستيلاء على أغراضها ومنعها من دخول شقة الزوجية في القاهرة بينما أصدر فهمي، ‏بياناً كشف فيه أنها اقتحمت شقته، بالاستعانة بـ"بلطجية"، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم ‏تواجده في القاهرة.‏