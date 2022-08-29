الفنانة عبلة كامل تصدم الجميع بجمالها الخرافي في مرحلة الشباب.!! طلعت نسخة طبق الأصل من سعاد حسني.! !

السندريلا سعاد حسنى إحدى أيقونات الجمال المصرى، فتاة أحلام الشباب، النجمة التى سطعت فى سماء السينما المصرية، ولم تنطفئ أبدا رغم مرور سنوات على رحيلها.



الحقيقة أن السندريلا سعاد حسنى امتلكت الكثير من الصفات التى جعلت منها فتاة أحلام الشباب، لكن المفاجئ هو تداول صورة للفنانة القديرة عبلة كامل وهي تشبهها.

فقد اعاد الممثل والمخرج أحمد كمال، نشر صورة نادرة تجمعه مع الفنانة القديرة عبلة كامل، على خشبة المسرح أثناء تقديم مسرحية «تاجر البندقية»، في مهرجان المسرح الجامعي عام 1980.



وظهرت عبلة كامل في الصورة، بمرحلة شبابها، مرتدية بدلة رجالية، وطاقية، وشنب. وعلق أحمد كمال على الصورة قائلًا: «عبلة كامل، وأحمد كمال، في العرض المسرحي: تاجر البندقية.

تأليف وليم شكسبير، وإخراج فهمي الخولي. كلية الآداب، جامعة القاهرة، مهرجان المسرح الجامعي على مستوي جامعات مصر، عام ١٩٨٠، مسرح الطليعة».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، وجاءت التعليقات كالآتي: «فكرتها سعاد حسني شببها أوي في فيلم للرجال فقط، العباقرة، الأساتذة الكبار فنآ، لصورة هتنطق بجد، الله علي الجمال.