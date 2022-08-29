سألوا وفاء عامر ايه اللي يخلي الراجل مستريح من مراته؟.. إجابتها الجريئة صدمت مفيدة شيحة.! !

بتصريحات لم تخلو من جرأة كانت قد كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن الأسباب التي رأتها ضرورة للطلاق والتي تجعل الرجل في سعادة مع زوجته بعد سؤال وُجه إليها بهذا الخصوص.



جاء ذلك بعد أن حلت الفنانة وفاء عامر ضيفة على برنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة لنهار

الفنانة عامر ردّت بكلِّ جرأة في إجابة فاجأة المذيعة شيحة قائلة:"

أوافق على طلاق الزوجة لما يبقى الزوج بخيل أو بيكسب ومبيقولش لمراته هو معاه قد إيه وحارم مراته وحارم بيته، وجوده طاقة سلبية على أولاد ممكن ينجحوا في مدارسهم وممكن يأثر على أخلاقياتهم ممكن يكون بيشرب أو بيعمل حاجات غلط مش قوام يحتذى بيه".



وأضافت: "بيهين مراته لأبعد ما يمكن بشكل مستفز دائم يبقى مريض.. كل الحاجات دي مع بعض".

وأوضحت خاتمةً إجابتها: "مفيش راجل هيعمل موقف شاذ وسط أسرته إلا لو فيه حاجة ضاغطاه برة ولازم ندي فرصة مرة ومش غلطة أول مرة يتحاسب عليها".