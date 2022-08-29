عندما سألوا نادية الجندي ليه محمود سعد مايطيقك ونور الشريف رفض العمل معك اطلاقاً؟! الفنانة الشهيرة فاجأت الجميع بإجابة جريئة غير متوقعه!!

ليس هناك سبب بالتحديد وراء كراهية نور الشريف المسبقة لنادية الجندي، خاصة أنه بعد ذلك خلال زواج نادية من المنتج محمد مختار، قد وافق على التعاون معها في فيلم “الباطنية”.

وبالعودة للزمن وبالذات لفيلم “الباطنية”، كانت إحدى الشخصيات الهامة داخل الفيلم هي شخصية “برعي” تاجر المخدرات ووقع اختيار مؤالف العمل على نور الشريف، وبالفعل عرض السيناريو عليه ووافق نور الشريف على الفور.

قال المؤلف مصطفى محرم: “كان طاير من الفرحة بدور برعي، وفي نفس اليوم بدأ يشتري ملابس الشخصية وكان بيستعد لها بشكل قوي”.

ولكن ما لم يكن يتوقعه “الشريف” هو استبعاده بشكل مفاجئ من أداء تلك الشخصية، وذهبت نادية الجندي للاتفاق مع الفنان الراحل محمود ياسين.

وبررت ذلك للمؤلف مصطفى محرم، أن نور الشريف لا يملك الملامح التي يقنع بها الجمهور أنه تاجر مخدرات، وقالت: “نور ملامحه زي الطفل، وبرعي المفروض تاجر مخدرات، كان لازم نستبدل نور الشريف بـ محمود ياسين عشان مصلحة العمل”.

من ناحية أخرى تحدثت الفنانة نادية الجندي في برنامج بدون رقابة مع الاعلامية وفاء الكيلاني، عن سر رفض نور الشريف العمل معاها، وقالت: "نو الشريف كان مرشع لدور برعي في الباطنية، وبعد ان تجهز للعمل.

واضافت: " نور الشريف لم يكن مؤهل للدور، بعكس الفنان محمود ياسين الذي يعتبر افضل بكثير من الشريف في تجسيد الشخصية، وهو زعل مني.

وتحدث الاعلامي محمود سعد في لقاء سابق عن رأيه في الفنانة نادية الجندي وحول أدوارها المتشابهة فرأيه لا يزال هو هو ولم يتغير وقد يكرره اليوم بطريقة ألطف أما عن الجندي.

وقال: هي حرة أن تتقبل النقد او ترفضه وهذا حقها وهي تعلم جيداً أن محمود سعد لا يتقاضى أموالاً مقابل تصريحاته، نافياً أي خلاف بينهما وما يقوله مجرد رأي.

وقالت الفنانة نادية الجندي إن الإعلامي محمود سعد هو أكثر النقاد الذين هاجموها وانتقدوها طوال مسيرتها، وأضافت إنه يكرهها بدون أسباب ودائماً ما ينتقد أعمالها ويصف جميع أفلامها بالمتشابهة.

وأضافت إنها تجده ينتقد عدة أفلام لها تحقق نجاح جماهيري ونقدي، حتى أنها انسحبت من احد البرامج بسبب عرض فيديو له وهو ينتقدها، رغم أنها طلبت من فريق البرنامج عدم استضافته لأنه يهاجمها باستمرار.

وقالت الفنانة نادية الجندي إنها لم تستفد فنياً من زواجها من الفنان الراحل عماد حمدي، بل تسبب زواجهما في تعطيل مسيرتها الفنية، لأنه كان يرفض عملها في الفن ولا يحب ظهورها.

وأستكملت انا كانت في بداية مسيرتها ولديها رغبة قوية في العمل بالفن والانطلاق في مسيرتها، مشيرة إلى أنها تعلمت منه أيضاً الكثير ومنها الإلتزام الشديد وكذلك انجابها لابنها منه، وقالت نادية الجندي إنها تحن لزوجها السابق محمد مختار أكثر من عماد حمدي.