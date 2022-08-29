بنات الفنانة جنات يخطفن القلوب والعقول في اول ظهور.. الشبه بينهن وبين والدتهن صادم؟! - صورة

تداولت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير صورة نشرها زوج الفنانة المغربية جنات صورة لهما من منزلهما برفقة بناته، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب زوج الفنانة جنات "كل عيد جواز و إنتى طيبة وفي سعادة يا أم البنات.. الزوجة الصالحة الطيبة رزق كبير" ليعلق المتابعون على عدم وجود شبه بين بناتها التان بدين بالشعر الأشقر عكس والدتهن التي تمتلك شعر بني داكن.

الجدير بالذكر ان النجمة جنات، طرحت أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم "عارف مين يحبك"، وذلك عبر يوتيوب .

وصدرت أغنية "عارف مين يحبك" على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.