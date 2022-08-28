بدون رحمة ولا شفقة.. شابة مصرية تتجرد من مشاعرها وغريزتها الشيطانية دفعتها لارتكاب جريمة وحشية بوالدتها ابكت ابناء مصر وهزت الشارع المصري.! !

اقبت محكمة جنايات بنها في مصر ، قاتلة والدتها بمعاونة خطيبها، أمس الثلاثاء بالإعدام شنقا والسجن 15 عاما لخطيبها.



تعود أحداث الواقعة لتلقى الأجهزة الأمنية في مصر ، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة سيدة تعمل بائعة خضار ممزقة داخل مسكنها بقرية البرادعة، وبالتحريات والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنتها الكبري وتدعى أسماء،

بمشاركة خطيبها المدعو عبدالرحمن، حيث اتفقا على قتل والدة الفتاة لرفضها إتمام الزواج – وفقاً لصحيفة صدى البلد” .

وكشفت الشرطة المصرية، عن تفاصيل الحادث، حيث قام المتهمان بطعن المجني عليها عدة طعنات متفرقة بالجسد أثناء نومها،

حيث اخلت المتهمة الأولى المنزل لخطيبها وتركت باب المنزل مفتوحا حتى تسلل ليلاً لغرفة نوم والدتها، وطعنها المتهمان بالسكين، ثم انصرف المتهم الثانى وقامت المتهمة الأولى بالصراخ حتى تجمع الجيران لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

وتم ضبط المتهمين واعترفا بجريمتهم وحرر محضر بالواقعة وتم عرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.