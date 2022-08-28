صورة نادرة للفنانة القديرة لبلبة في حفل زفافها.من فنان شهير في ستينات القرن الماضي.. ظهرت فاتنة فاقت ياسمين صبري!!

وقع الفنان حسن يوسف في غرام الفنانة لبلبة في نهاية الستينان وكانت وقتها تبلغ من العمر 17 عاما لذلك رفضت والدتها الخطبة عندما تقدم يوسف إليها.

وبعد أن هددت لبلبة بالانتحار اجبرت أمها على الموافقة وتم الزواج في حفل الزفاف، حيث طلت لبلبة فاتنة مثل الأميرات بعمر صغير.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الوسط الفني، مثل ​شادية​ و​فريد شوقي​ وكثيرون ودام الزواج سبع سنوات.

تم الطلاق رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعت بين النجمين ولم يعرف السبب ولمن لاحقا صرحت لبلبة أنه أثناء تصويرها لفيلم “بنت بديعة” في عام 1972 كانت تقدم دور الراقصة “توحة”.

وجمعها مشهد مع الفنان حسين فهمي أضاف المخرج ​حسن الإمام​ للفيلم قُبلة بينهما وحينما إتصلت لبلبة بزوجها حسن يوسف تخبره رفض الأمر، وخيّرها بينه وبين الطلاق.