ياترى مين هذا الطفل الحزين ذو الخدود الممتلئة شارك منى زكي أهم افلامها وأصبح نجم كوميدي شهير.!!

عادت صفحات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة طفل، موضحين أنها تعود لفنان شهير طالبين من أقويا الملاحظة التعرف عليه.

وبعد البحث والتدقيق تبين أن الصورة تعود للنجم الكوميدي محمد هنيدي، وقد نشرها على حسابه في وقت سابق، وقد ظهر بخدود ممتلئة، وهو يرتدي الطاقية فوق رأسه.

وانتهى محمد هنيدي من تصوير مشاهد فيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، ويشاركه البطولة منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، الفنان الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول وتارا عماد

كما حقق فيلم هنيدي الأخير "الإنس والنمس" نجاحا كبيرا عند عرضه في صيف 2021، وهو من تأليف شريف عرفة وكريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة وشاركه البطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، شريف الدسوقي، دنيا ماهر ومحمود حافظ