نيللي كريم تصعق الجمهور بحالها في أحدث ظهور والجمهور: مالك جرى لك إيه؟!

تداول رواد السوشيال ميديا، مجموعة من الصور المختلفة للفنانة نيللي كريم رفقة زوجها، وانهالت العديد من التعليقات على الصور بسبب شكل نيللي كريم، وظهور كبر سنها من خلال الصور.

فظهرت الفنانة نيللي كريم، بفستان طويل وملون بألوان صيفية مبهجة، كما تميز الفستان بنقشات مميزة وجذابة، ونسقت معه جاكيت جينز باللون اللبني الفاتح.

وصدمت الصور جمهورها العريض وانهالت التعليقات عليها وتساءل بعضهم عن أحوالها وسبب ظهورها وعلامات تقدم السن عليها والسمنة ظاهرة في ملامح وجهها.

كما نسقت نيللي كريم حقيبة كبيرة مع الاطلاله، وحذاء رياضي باللون الابيض

أما من الناحية الجمالية، ففضلت الفنانة نيللي كريم الظهور دون مكياج، وببشرتها الطبيعية، كما وضعت نظارة نظر شفافه لتتناسب مع ظهورها، مما ظهر ملامح وجهها وكبر سنها

كما اختارت نيللي كريم، أن تقوم بتسريح شعرها بطريقة ذيل الحصان الذي يبرز عن جمالها.

ولم تتكلف نيللي كريم، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها اللافته البسيطة.