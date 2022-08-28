صادم هذا ماكانت تفطر به نبيلة عبيد إذا صامت رمضان!.. الفنانة بزلة لسان فضحت سرّها دون تردد وكشفت كل شي للعلن.! !

تحدثت النجمة نبيلة عبيد ان رونق شهر رمضان يشعرها بأن عيون الناس تسكنها الفرحة والسعادة وتشعر بأن أيامه أحب إلى قلبها من الربيع.



واضافت أن رمضان يذكرني بالفوانيس والزينة التي تعلق في الشوارع، وكنت انتظر ليلة ثبوت الرؤية بفارغ الصبر.وقالت كنت اشتري كيس “بمب” واضربه على الأرض مع أصحابي،

وكنت اختار الفانوس أبو زجاج ملون “أبو شمعة” لعدم وجود فانوس الكهرباء وأبو بطاريةتحدثت النجمة نبيلة عبيد ان رونق شهر رمضان يشعرها بأن عيون الناس تسكنها الفرحة والسعادة وتشعر بأن أيامه أحب إلى قلبها من الربيع.



وكنت اطلب من ماما وبابا ان اصوم مثلهما - ولازم اصحى وقت السحور ولكنهما كانا يتركاني نائمة لأنني كنت صغيرة، مشيرة إلى انها من طفولتها وهي تحب أن تفطر بالبط والمحشي في رمضان.



وفي احدى المرات ربطت ضفائر شعري الطويلة في الكرسي حتى لا أنام ولكن غلبني النعاس وفجأة استيقظت على صوت الحركة وآذان الفجر وحاولت فك ضفائري من الكرسي ولكنها تعقدت ولكن مدفع الامساك “ضرب” وظللت أبكي وأشد شعري حتى جاؤوا وفكوه من الكرسي.



ورغم هذا فقد صممت على الصيام بدون سحور رغم صغر سني، ومن وقتها تعلمت معنى العزيمة والقدرة على التحمل.