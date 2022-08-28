الكثير يجهلون أن هذه الجميلة هي ابنة الفنانة شيرين.. ممثلة شهيرة وبطلة فيلم «حسن ومرقص» مع عادل إمام!!

يريت أسامة، شابة مصرية عشقت الطبخ وطهي الطعام، لكنها لم تكتشف شغفها ذلك في بداية مسيرتها العملية، إذ عملت في عدد من المهن، فبخلاف كونها ابنة الفنانة شيرين، دخلت هي الأخرى مجال التمثيل وشاركت في عدد من الأعمال الفنية، قبل أن تترك ذلك كله وتتجه إلى شغفها الأول، الطبخ.

رغم ولادتها في عائلة فنية فهي ابنة الفنانة شيرين، والمخرج محمد أسامة، ورغم عملها بالفن لعدة سنوات، إلا أنها كانت تعشق الطبخ منذ الطفولة، فكانت تحلم بامتلاك مطعم خاص بها عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا، وكانت تتخيله مطعمًا يضم خمس طاولات، لكي تطبخ بنفسها وتزور كل طاولة على حدة.

كانت جدتها تحمسها وتسألها عن شكل الطاولات، وكانت ترغب في أن تكون لكل طاولة روحيتها الخاصة وتكون تجربة فريدة في حد ذاتها، ومفصّلة على مقاس مرتادي المطعم.

أرادت ميريت منذ صغرها أن تقدم برنامجاً على يوتيوب يحمل اسم A Little Chef، وتقدم خلاله وصفات طبخ بسيطة، وفعلاً كانت بدأت في كتابة البرنامج، ولكن كان عليها أن تعمل لتعتمد على نفسها مادياً فنجحت في دخول مجال الميديا وقتها.

اختفت ميريت فترة بعد إعلان اعتزالها الفن، قبل أن تظهر مجددًا كضيفة في أحد البرامج وهي تطبخ مع مقدمي البرنامج، كان ذلك قبل أن تعلن عن برنامجها الخاص "دعوة خاص" على أحد القنوات، والذي استضافت من خلاله عددًا من المشاهير والنجوم وقامت بإعداد وجبات مميزة لهم وخلال تناولهم الطعام كشف كل منهم عن أسرار من حياته الخاصة.

الحلم أخيرًا يتحقق

حققت ميريت حلمها بعد زواجها، حيث قامت برفقة زوجها بإنشاء مطعم خاص بها، وأسست شركة The Lemon tree & Co للضيافة عام 2014.

ونجحت هي وزوجها في ابتكار نحو 936 وصفة فريدة من نوعها، وركزا على أن تضم لائحة الطعام ما هو موسمي، من ناحية الخضار والفواكه.

وقدمت ميريت أسامة برنامج للطهي عبر موقع يوتيوب شهد نجاحًا كبيرًا، وقدمت على التليفزيون برنامج "همسة" وبرنامج "ملح وسكر" لتعرض فيه كيفية الضيافة وأشهى الأكلات.

ميريت أسامة ظهرت على الشاشة لأول مرة عام 2008، من خلال فيلم «حسن ومرقص»، مع المخرج رامي إمام والفنان عادل إمام.

وشاركت في فيلم “حلم عزيز” مع أحمد عز وشريف منير وقدمت دور زوجة “عز”، ثم شاركت أيضا في مسلسل «الرجل العناب»، وشاركت أيضا في فيلم «هاتولي راجل»، مع الفنان شريف رمزي، وأحمد الفيشاوي.