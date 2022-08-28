وأخيراً.. صورة مسربة لنجلي زينة التؤام من أحمد عز بعد أن أخفتهم 9 سنوات: شبه ابوهم الخالق الناطق

داولت مواقع صحفية وناشطون أول صورة لـ توأم زينة ، والتي كانت تتعمد دائما إخفاء وجهيهما طيلة السنوات الماضية.

ويظهر في الصورة تشابه الشكل الشديد بين الفنانة زينة ونجليها عز الدين و زين الدين ، وتشابه ملامح كبيرة جدا بين الأطفال ووالدهم أحمد عز حيث أكد أحد المتابعين أنهم الخالق الناطق ابوهم.

ويدرس الأطفال عز الدين و زين الدين في المدرسة البريطانية الدولية ، وتحرص والدتهما الفنانة زينة دائما على إبعادهما عن الإعلام والصحافة، وعدم تسريب أي صور لهما.

وأثارت الصور دهشة الجمهور خاصة بالشبه الكبير بينهما وبين أحمدعز.