كثيرون لايعلمون أن هذه الفنانة الشهيرة تكون عمة يسرا.. إحدى جميلات الشاشة والمفاجأة بالشبه الكبير بينهما والذي لم يلاحظه أحد

اشتهرت بالأعمال المسرحية في فرقة يوسف وهبي ثم انطلقت إلى السينما وابتـعدت عن العمل الفني في سيتينات القرن الماضي، كانت ممثلة ثانوية تقوم بالأدوار المساعدة بجانب كبار النجوم ولم تحظي ابدا باي ادوار مطلقة وعـانت من التهـميش طوال حياتها.

انها الفنانة أمينة شريف من مواليد السادس والعشرين من شهر يوليو لعام 1912 وليس لدينا معلومات متوفرة عن دراستها او مكان نشأتها او حياتها الشخصية والأسرية ولكن يقال ان اسمها الحقيقي امينة حافظ نسيم.

وكانت تتميز بوجه وملامح هادئة وبدأت حياتها الفنية مع الفرق المسرحية الكبرى، حيث ارتبط اسمها وأعمالها بعظـماء الفن والمسرح المصرى ومنهم يوسف وهبى وجـورج أبيض وأمين عطا الله ولم يتم تصوير تلك الأعمال المسرحية.

وبدأت أمينة شريف مشوار الفن والأضواء في سن متقدمة تقريبا، إذ كان أول ظهور لها على الشاشة في عام 1942 أي حينما كانت في سن الثلاثين.

وذلك من خلال فيلم «على مسرح الحياة» من إخراج أحمد بدرخان وبطولة حسين رياض وروحية خالد وأنور وجدي وزينب صدقي.

ثم ظهرت في العام نفسه في فيلم “أحب الغـ.ـلط” في دور «ناهد» خطيبة ممدوح (أنور وجدي) أخو الراقـ.ـصة بدوية (تحية كاريوكا) الذي ينصح أخته بالمحـ.ـافظة على الشـ.ـرف والالتـ.ـزام.

وتوالت بعد ذلك عليها العروض السينمائية فقدمت ما يقارب الـ 25 فيلماً، كان اخرها في عام 1960 ومنذ ذلك الوقت وحتي رحيلها في اوائل الثمانينات لم يسمع عنها اي خبر.

وفي عام 2017 كشفت الفنانة يسرا عن صـلة قرابة تجمعها بإحدى نجمات زمن الفن الجميل فقالت خلال استضافتها في برنامج “مساء DMC”، الذي تقدمه المذيعة إيمان الحصري أن الفنانة أمينة شريف تكون عمتها.