صورة نادرة للنجمة ياسمين صبري في حفل زفافها من زوجها الأول.. بجمال لا يوصف ظهرت كالأميرة بجانبه !!

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة من حفل زفاف الفنانة المصرية ياسمين صبري بزوجها الأول، واندهش الجمهور من جمال الفنانة حيث تم وصفها أنها كالاميرة.

وقد لا يعرف الكثير من معجبي الفنانة المصرية ياسمين صبري أنها كانت متزوجة ولديها طفلة، وذلك قبل زواجها الأخير من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الذي كان هو الآخر مرتبطا وقتها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وفي مقابلة تلفزيونية سابقة، كشفت ياسمين اسم زوجها الأول محمد وهو رياضي، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

وقالت ياسمين في ذلك الوقت، إنها وافقت على الارتباط به سراً، وسافرت إلى أمريكا، حيث تعيش والدتها، لتنجب ابنتها الأولى، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح، وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما، ولكنها كانت تشكو دائماً من تعلقه بزوجته وأولاده.

كذلك كشفت أن طليقها كان يعترض على تعلقها الدائم بعملها الفني، وترك ابنتها في أمريكا مع والدتها، ولكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.