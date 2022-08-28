توقع جديد يتحقق من توقعات العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف ،، هذه المرة في السعودية .. اليكم ما حدث.!

استعاد رواد السوشيال ميديا تداول نبؤءة للعرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تحققت في السعودية مؤخراً.

يأتي ذلك بعد النجاح القياسي الذي حققه موسم الحج الاستثنائي، هذا العام في موسم الحج الذي يعد الأكبر منذ ثلاث سنوات.

وكانت ليلى عبد اللطيف أطلقت سلسلة توقعات خلال مشاركتها في برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال مطلع يناير الماضي عبر "صوت بيروت انترناشونال" والـ LBCI.

وقالت الفلكية الشهيرة: "أتوقع أن تتخذ السعودية قرارا بفتح موسم الحج أمام عدد من الدول العربية والإسلامية وليس من الداخل السعودي فقط".

وكانت السعودية أعلنت رفع إجمالي عدد الحجاج إلى مليون بعد عامين من قصر الحج على أعداد محدودة من داخل المملكة فقط بسبب جائحة كورونا بعد أشهر قليلة من نبؤة الفلكية ليلى عبد اللطيف.