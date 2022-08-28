الليلة التي خجلت فيها الفنان ليلى علوي وأحمر وجهها بشكلٍّ واضح !! لن تصدّق ما كشفته تلك الحلقة على الهواء!!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد مقطع فيديو للمذيعة الراحلة عفاف عبدالرازق من حلقة استضافت فيه الفنانة ليلى علوي في بداية حياتها الفنية.

وفي اللقاء وجّهت الإعلامية انتقادات لليلى علوي تؤكّد دون خجل أنها تعتمد على جمالها في الأدوار التي تقدّمها وليس على موهبتها الفنية.

وضد هذه الانتقادات دافعت ليلى عن نفسها وقد ظهرت مرتكبة وتتعرق قائلةً إنها لا تعتمد على جمالها في التمثيل بل على الدور الذي تقدّمه، وأن المخرجين هم من يحصرونها في أدوار تعتمد على ظهورها جميلة، لكنها كسرت تلك القاعدة في أفلام "خرج ولم يعد" و"إعدام ميت" و"ضربة معلم"، وغيرها.

هذا وكان قد تمَّ تكريم ليلى علوي من جانب "رابطة إبداع العالم العربي والمهجر" في فرنسا مع الفنانة الكبيرة يسرا، وأُقيم حفل التكريم في قاعة مجلس الشيوخ، ونشرت كلٌ من ليلى علوي وإلهام شاهين مجموعة صور لهما أثناء التكريم.