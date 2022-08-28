هل تصدقون ان الفنان المصري الراحل حسن كامي يمتلك ثروة هائلة لدرجة ان قبره مرصع بالذهب.. لن تصدقوا كم تبلغ.!

ترك الفنان المصري الراحل حسن كامي ثروة كبيرة عقب وفاته في 14 ديسمبر عام 2018، أدت إلى نشوب نشب خلافات بين أخواته وبين محاميه الذي أعلن شراء كل ممتلكات الفنان الراحل قبل وفاته.

وفي لقاء لشقيقة الفنان حسن كامي مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أكدت أنها كانت تشعر أن حسن كامي «توأمها»، وشكلت وفاته صدمة بالنسبة لها.

بينما قال اللواء ممدوح زوج شقيقة حسن كامي: «قمت بتحرير محضر للحفاظ على ممتلكات حسن كامي، وعدم تعرض ثروته للنهب؛ خصوصًا بعدما قمت بسؤال السائق الخاص بالفنان الراحل عن سياراته الثلاث؛ فقال إنها الآن ملك للمحامي عمرو رمضان».

وأكد أنه فوجئ بـ«رمضان» يبلغهم أنه اشترى 3 سيارات ملك الفنان الراحل، كما اشترى الفيلا التي قدر ثمنها منذ 3 سنوات بقيمة 18 مليون جنيه.

وكذبت شقيقة الفنان الراحل من يدعي أن شقيقها لم يكن يجد الطعام والماء في آخر أيامه؛ مبررة ذلك بأنه كان يرتدي ساعة يد تتجاوز 180 ألف جنيه، ويرتدي 3 سلاسل ذهب، قيمة الواحدة 200 ألف جنيه، هل يعقل أن يجد صعوبة في الحصول على الطعام والماء؟.

وكشفت «نيجار كامي»، شقيقة الفنان الراحل حسن كامي، عن طباخ شقيقها الراحل، الذي توفي في ظروف غامضة، بعدما تعرض لحادث سير، مشيرة إلى أنها لم تعلم بذلك إلا منذ يوم واحد فقط، وتابعت: «عم شعبان الطباخ الخاص توفي فجأة ومعرفتش إلا إمبارح».

وأضافت أنها لا تعلم أين ذهبت أموال شقيقها، نافية ما تردد حول أنه كان يمرّ بضائقة مالية في آخر حياته، حيث إن ثروته كانت تتجاوز العشرين مليون دولار، فقد كان يمتلك تحفًا ومخطوطات نادرة تقدّر وحدها بـ17 مليون دولار.

يذكر أن أسرة حسن كامي قد فوجئت بإعلان المحامي الخاص به أنه قد اشترى كل ممتلكات كامي قبل وفاته، بالرغم من ضخامتها، هذا بجانب أن حسن كامي ليس له رصيد بالبنك، وكل ما يمتلكه كان مقتنيات ثمينة للغاية، لهذا وجهت أسرته اتهامًا رسميًا لمحاميه بأنه هو الذي استولى على كل هذه الأموال.

وقدم الفنان الراحل حسن كامي على مدار تاريخه الفني منذ أواخر الثمانينات وحتى عام 2017 نحو 100 عمل فني من أشهر مسلسل رأفت الهجان الجزء الثاني، عام 1990، وقدم من خلاله شخصية “شحال”.

ورحل حسن كامي عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2018، وكشفت صور مراسم دفنه عن قبره الذي خطف الأنظار بفخامته غير المعتادة، حيث لوحظ أنه مزين بماء الذهب كما كان به صالون لاستقبال الزوار.