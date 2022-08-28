ممثلة شهيرة وزوجة احد النجوم الكبار.. اليكم هوية المرأة التي تمنى الفنان خالد زكي الارتباط بها ولم يستطع ذلك.!

خالد زكى واحد من أهم النجوم على الساحة الفنية، حيث استطاع بفضل موهبته أن يكتسب شعبية كبيرة منذ ظهوره الأول على الساحة، حيث يحتفل بعيد ميلاده.

وفى لقاء تليفزيونى سابق، تحدث الفنان خالد زكى عن قصة حبه للممثلة ميرفت أمين.

وقال زكي: مين ما بيحبش ميرفت أمين، كانت فتاة أحلام جميع الشباب، وبالنسبة لي، كانت حب من طرف واحد من ناحيتى طبعا، وهى نجمة جميلة وعلى خلق والتزام".

وأشار إلى أن الفنانة ميرفت أمين كانت فتاة أحلامه فى الصغر، وأن بداية حبه جاءت بعد مشاركتها فى فيلم "أبى فوق الشجرة"، قائلا: كنت بزوغ من الدراسة ودخلت الفيلم عشانها 12 مرة، مين فى مصر مكانتش فتاة أحلامه ميرفت أمين؟".

وشارك الفنان خالد زكي في العديد من الأعمال سواء في المسلسلات أو الأفلام، ولمع إسمه أكثر في التلفزيون من خلال العديد من المسلسلات الناجحة التي شارك فيها.

وكانت إنطلاقته الفنية الأولى عام 1973، من خلال مشاركته في فيلم "​مدرسة المراهقين​"، مع الممثلين المصريين ​فؤاد المهندس​ و​شويكار​.