فنان شهير تزوجته السندريلا سعاد حسني فقط كي تغيض عبدالحليم حافظ .. فحدثت الكارثة التي لم تكن في الحسبان.! !

تناولت الكثير من الصحف العلاقات التي جمعت عبدالحليم حافظ وسعاد حسني ووصولا إلى تداول عقد زواج بينهما لتبقى الحقيقة غير معروفة بالكامل فيما دفنت الأسرار معاهما بعد انتقالهما للعالم الآخر .

قيل عن العلاقة التى ربطت بين النجمين الكثير والكثير من الأحاديث والشائعات التى قارب البعض منها من الصحة، فيما كان البعض الأخر منها جزافيا، وأطلق على علته دون سند حقيقي.



فوجدنا فريق يؤكد أن الثنائى تزوج وأنهما قررا أن يبقى زواجهما فى السر دون الكشف عنه، خوفا على تأثر شعبية عبدالحليم حافظ، وقيل أيضا أن سعاد حسنى ارتضت لنفسها أن تبقى زوجة فى السر، بسبب حبها الكبير لعبد الحليم، وقد زاد من نسب تصديق تلك الفرضية ما نشر على السوشيال ميديا وقيل إنها وثيقة زواج عرفى لعبدالحليم حافظ والسندريلا،

كما أكد الكاتب الكبير مفيد فوزي فى شهادته أن "حليم" كان يغار بشدة على "سعاد"، وهو ما يعنى بحسب تحليل المجتهدين أن هناك قصة حب جمعتهما، وقيل أيضا فى تلك القضية إن سعاد حسنى كانت تغار على "العندليب" وخصوصا من ميرفت أمين.



زيجات السندريلا

وبعيدا عن تلك القصة نجد أن أيقونة الجمال سعاد حسنى، تزوجت من الفنان والمخرج صلاح كريم، وبعد أن حصلت على الطلاق منه تزوجت مرة أخرى، من علي بدرخان نجل المخرج الكبير أحمد بدرخان لكن تلك الزيجة كانت أقصر من الأولى، حيث لم تستمر سوى 11 شهرا.