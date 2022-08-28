شاب مراهق يعتدي على فتاة مصرية بوسط الشارع ويسحبها لـ مكان جانبي لكي يعاشرها معاشرة الأزواج... لكن هكذا كانت النهاية.!! (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، رصدته كاميرات مراقبة من منطقة سوق بانيليا، بمدينة كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

وأظهر المقطع شاب يعترض طريق فتاة ويعتدي عليها فيطرحها أرضًا ويسحلها، محاولًا اقتيادها لمكان جانبي لولا تدخل بعض الأهالي بعد سماع أصوات صرخات الفتاة.

وقال ناشر المقطع إن الواقعة بدأت بعدما طارد أحد كلاب المنطقة الفتاة، فاضطرت للجري وسقط منها فردة "صندل"، وهنا نادى عليها الشاب المعتدي ليناولها إياها، فتوقفت لتفاجأ به يبدأ في الاعتداء عليها.

وأضاف أن هذا الشاب مشهور بالتسكع في مناطق مختلفة من المدينة، والواقعة حدثت صباح أمس الجمعة، وهو توقيت تكون فيه جميع المحال مغلقة، مما سهل له الاعتداء عليها.



https://www.facebook.com/watch/?v=8167669223250853&ref=external