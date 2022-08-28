أخيراً ولأول مرة.. سرّ رفض عادل إمام بطولة مسلسل رأفت الهجان انكشف.. لن تصدّق ما اعترف به مخرج العمل.! !



وأضاف المخرج: "اختلف عادل إمام مع صناع العمل على فكرة أن المسلسل يبدأ بمشهد موته، حتى ولو كان هناك أحداث بها تشويق وإثارة لكن البداية بالموت لم تعجبه".

مؤكداً أنه يتفق مع رأي عادل إمام وكان يفضل أن يبدأ المسلسل بداية أخرى.



كما كشف عبد الحميد، عن سبب انسحاب الفنان عادل إمام وعدم تقديمه لشخصية "حسن أرابيسك"، والتي قدمها الفنان صلاح السعدني في المسلسل الشهير "أرابيسك".



قال عبد الحميد: "في البداية لم أكن أنا مخرج مسلسل "أرابيسك" كان المخرج إسماعيل عبد الحافظ، لكني ذهبت إلى عادل إمام مع الفنان الراحل شوقي شامخ بطلب من المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة، وكان وقتها عادل يصور فيلم "الإرهاب والكباب" ووافق على الدور".وتابع: "طلب عادل إمام من أسامة أنور عكاشة تغيير بعض الأحداث لكنه رفض، فانسحب عادل إمام من العمل".



وأضاف: "كان وقتها "عكاشة" لم يكتب إلا المعالجة، ولم يكمل المسلسل وقتها ونسيه لفترة".



واستطرد في حديثه: "عملت مع أسامة أنور عكاشة في سهرة تليفزيونية عرضت في رمضان 1993 في نفس العام الذي عرضت فيه فوازير "حاجات ومحتاجات" لشريهان، وحققت السهرة نجاحاً".



وختم قاصاً هذه التفاصيل: "بعدها اتصل بي أسامة أنور عكاشة وأخبرني أنه يريدني أن أخرج مسلسل "أرابيسك" وأعطاني خمس حلقات كان كتبها، وفعلا توليت إخراج المسلسل وشارك فيه عدد كبير من النجوم، صلاح السعدني وهدى سلطان وسهير المرشدي، وأبو بكر عزت وهالة صدقي وهشام سليم وحسن حسني".