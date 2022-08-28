تساقط شعرها ولم يستطع الجمهور التعرف عليها.. ظهور مخيف للفنانة هدى رمزي بعد أن غير الزمان ملامحها الجميلة !!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأخر ظهور للفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي، حيث ظهرت في حفل عقد قرآن ابن شقيقها المنتج محمد حسن رمزي وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الجمهور.

حيث بدت هدى رمزي بملامح مختلفة تماماً، ولاحظ المتابعين أنه تساقط شعرها قليلا بعد أن وصلت لعمر 63، ولم يعد بكثافته المعهوده، ومن خلال هذا الزهور انصدم الجمهور لدرجة أن البعض لم يستطيع التعرف عليها.

وولدت هدى رمزي في 10 نوفمبر سنة 1958م لأسرة فنية، فوالدها المنتج والمخرج الراحل حسن رمزي، وأخوها المنتج الراحل أيضًا محمد حسن رمزي.

وبدأت الفنانة هدى رمزي، عملها في الفن، وهي في السابعة عشر من عمرها حينما اشتركت في فيلم “الرداء الابيض من اخراج والدها بعد إلحاحها حتى بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.