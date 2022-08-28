كأنه شخص آخر.. وسامة أحمد زاهر صدمت الوسط الفني وأغضبت الجمهور: كلّ ده مكياج؟! - صورة

حرص الفنان المصري أحمد زاهر مؤخّراً على إهداء جمهوره أول ظهور له بدور البطولة المطلقة في فيلم "فارس" الذي يعرض في السينمات حالياً إلى من أكتشفه وتعلم منه وهو الفنان الراحل نور الشريف.

ونشر زاهر صورة تجمعه بالراحل من بداياته وهي الصورة التي أثنى الجمهور على وسامته فيها مؤكدين أن وسامته فاقت وسامة القدير حسين فهمي كما أكّد البعض في صيغة تودد وتلطف نحو النجم .

يأتي ذلك بعد أن احتفل الفنان أحمد زاهر بطرح فيلمه الجديد "فارس" بدور السينمات المصرية وينافس به في موسم الصيف، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل، منهم منة فضالي، ملك زاهر، أحمد صفوت.

والفيلم يتحدث عن "فارس" وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

والحقيقة أن الفيلم بطولة: حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.